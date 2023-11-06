https://sputnikarabic.ae/20231106/حماس-إسرائيل-أسقطت-35-ألف-طن-من-المتفجرات-على-غزة-منذ-بدء-الحرب-1082875776.html

"حماس": إسرائيل أسقطت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب

"حماس": إسرائيل أسقطت 35 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، بأن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T15:36+0000

2023-11-06T15:36+0000

2023-11-06T15:36+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082771364_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_64738a7b6094c143cccad58a6220a7cf.jpg

وقال حمدان في مؤتمر صحفي: " أسقط الاحتلال على قطاع غزة 35 ألف طن من المتفجرات، أي أنه يتم إسقاط أكثر من ألف طن على غزة يوميا".وأشار حمدان إلى أن الفشل الذي تكبده العدو في 7 أكتوبر ولا يزال يعاني منه في الميدان لا يمكن تغطيته بالأكاذيب، وتابع: "خسائر الاحتلال أكبر بكثير ما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق".وأضاف: "العدو يغطي على خسائره في الميدان باستهداف النساء والأطفال الآمنين في منازلهم".إلى ذلك حذّر من فرض وصاية دولية على مستقبل غزة، رافضا كل المبادرات الغربية الأمريكية بشأن ما يتعلق بمستقبل غزة، وقال: "شعبنا لن يقبل إلا بحقه في تقرير مصيره بنفسه".وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

https://sputnikarabic.ae/20231106/الخارجية-الروسية-الغرب-يدفع-الشرق-الأوسط-إلى-حافة-حرب-كبرى-1082862563.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم