https://sputnikarabic.ae/20231106/الخارجية-الروسية-الغرب-يدفع-الشرق-الأوسط-إلى-حافة-حرب-كبرى-1082862563.html
الخارجية الروسية: الغرب يدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى
الخارجية الروسية: الغرب يدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الغرب الجماعي تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T10:40+0000
2023-11-06T10:40+0000
2023-11-06T10:41+0000
روسيا
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وقال لافروف: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون حرفيًا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبيرة. ويتجلى هذا الخط بالكامل في مناطق أخرى، بما في ذلك أوكرانيا. هناك العديد من الأمثلة، ولكن النتيجة هي نفسها الخسارة أو الخسارة".وأضاف الوزير، متحدثًا في الماراثون التعليمي "المعرفة أولا" "إضعاف الدولة، مثلما حدث مع العراق وليبيا، كما حاولوا أن يفعلوا مع الجمهورية العربية السورية". وأشار إلى أن نتيجة مثل هذه السياسات التي تنتهجها الدول الغربية هي "تصاعد الإرهاب والتطرف، وكسر مصائر الناس، وتدمير الأسر، وتدفق ملايين اللاجئين".
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-إلى-سيناء-سيكون-كارثة-على-الشرق-الأوسط-1082728471.html
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روسيا
الخارجية الروسية: الغرب يدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى
10:40 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الغرب الجماعي تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى.
وقال لافروف: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون حرفيًا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبيرة. ويتجلى هذا الخط بالكامل في مناطق أخرى، بما في ذلك أوكرانيا. هناك العديد من الأمثلة، ولكن النتيجة هي نفسها الخسارة أو الخسارة".
وأضاف الوزير، متحدثًا في الماراثون التعليمي "المعرفة أولا" "إضعاف الدولة، مثلما حدث مع العراق وليبيا، كما حاولوا أن يفعلوا مع الجمهورية العربية السورية".
وأشار إلى أن نتيجة مثل هذه السياسات التي تنتهجها الدول الغربية هي "تصاعد الإرهاب والتطرف، وكسر مصائر الناس، وتدمير الأسر، وتدفق ملايين اللاجئين".