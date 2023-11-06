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https://sputnikarabic.ae/20231106/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-وصول-غواصة-نووية-من-طراز-أوهايو-إلى-الشرق-الأوسط-1082854101.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T02:58+0000
2023-11-06T02:58+0000
القيادة المركزية الأمريكية
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابق)، أن "الغواصة النووية من طراز أوهايو وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231105/البيت-الأبيض-إجلاء-أكثر-من-300-أمريكي-من-قطاع-غزة-1082845520.html
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القيادة المركزية الأمريكية, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
القيادة المركزية الأمريكية, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط

02:58 GMT 06.11.2023
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / Pixabay / Skeeze
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.
موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابق)، أن "الغواصة النووية من طراز أوهايو وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
البيت الأبيض: إجلاء أكثر من 300 أمريكي من قطاع غزة
أمس, 16:37 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.
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