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المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T08:09+0000
2023-11-06T08:09+0000
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وأفادت الوكالة بتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخم للبنان "البقاء في منازلهم وملاجئهم".ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-كتيبة-المدرعات-خلال-الاشتباكات-شمالي-غزة-1082855332.html
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اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان

08:09 GMT 06.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة بتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخم للبنان "البقاء في منازلهم وملاجئهم".
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال اشتباكات شمال غزة
05:31 GMT
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
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