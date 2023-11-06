https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الإسرائيلية-تقصف-الناقورة-واللبونة-جنوبي-لبنان-1082857819.html
المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T08:09+0000
2023-11-06T08:09+0000
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وأفادت الوكالة بتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخم للبنان "البقاء في منازلهم وملاجئهم".ويذكر أن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-كتيبة-المدرعات-خلال-الاشتباكات-شمالي-غزة-1082855332.html
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اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
المدفعية الإسرائيلية تقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة
بتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخم للبنان "البقاء في منازلهم وملاجئهم".
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي،
يوم أمس الأحد، قصف سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.