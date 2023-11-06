https://sputnikarabic.ae/20231106/المرشد-الأعلى-الإيراني-يدعو-العراق-للضغط-على-واشنطن-لأجل-وقف-الحرب-في-غزة-1082863525.html

المرشد الأعلى الإيراني يدعو العراق للضغط على واشنطن لأجل وقف الحرب في غزة

المرشد الأعلى الإيراني يدعو العراق للضغط على واشنطن لأجل وقف الحرب في غزة

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن" النظام الصهيوني لن يتمكن من مواصلة ‏هجومه على قطاع غزة، ما لم تكن هناك مساعدات عسكرية وسياسية من... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T11:27+0000

2023-11-06T11:27+0000

2023-11-06T11:27+0000

إيران

أخبار إيران

العراق

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081880708_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7d457cfc589b0bc940d155b48293e945.jpg

وصرّح بذلك، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد خامنئي أن "الأمريكيين، بالمعنى الحقيقي للكلمة، هم شركاء للصهاينة في جرائم غزة".وأعرب للسوداني عن تقديره لموقف العراق الثابت في دعم شعب غزة، مشددا على "ضرورة تكثيف الضغط السياسي من العالم الإسلامي على أمريكا والنظام الصهيوني لوقف المذبحة التي يتعرض لها شعب غزة".وأكد المرشد الأعلى الإيراني أنه "منذ الأيام الأولى لعدوان النظام الصهيوني على غزة، أظهرت جميع الأدلة التورط المباشر للأمريكيين في إدارة الحرب".وأضاف أنه "مع استمرار هذه الحرب، فإن الأسباب الكامنة وراء الدور المباشر لأمريكا في توجيه جرائم النظام الصهيوني ستصبح أكثر وضوحا".وأضاف أن "بإمكان كلا من إيران والعراق لعب دور وممارسة نفوذهما، من خلال التنسيق مع بعضهما البعض لوضع حد لجرائم النظام الصهيوني في القطاع الساحلي".من ناحية أخرى، أشاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالتقدم المحرز في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، لكنه أشار إلى ضرورة متابعة الاتفاقيات بينهما بالقوة الأولية نفسها.ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

https://sputnikarabic.ae/20231106/إيران-المتفجرات-الملقاة-على-غزة-أكبر-من-قنبلة-هيروشيما-1082860636.html

https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يلتقي-مع-هنية-ويقول-إن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تتم-بدعم-من-أمريكا-ودول-غربية-1082842066.html

إيران

أخبار إيران

العراق

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العراق, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم