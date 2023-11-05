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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/خامنئي-يلتقي-مع-هنية-ويقول-إن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تتم-بدعم-من-أمريكا-ودول-غربية-1082842066.html
خامنئي في لقائه مع هنية: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أمريكا ودول غربية
خامنئي في لقائه مع هنية: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أمريكا ودول غربية
التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T15:07+0000
2023-11-05T15:09+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المرشد الإيراني قال، خلال اللقاء، إن "جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية".وأكد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب ⁧غزة".وحذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة" إذا لم تنهِ واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني، قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إيران-أمريكا-عارضت-قرارا-يفسح-المجال-لمساعدة-المدنيين-في-قطاع-غزة-1082801540.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس

خامنئي في لقائه مع هنية: جرائم إسرائيل في غزة تتم بدعم أمريكا ودول غربية

15:07 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 15:09 GMT 05.11.2023)
© AFP 2023 / -المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية
المرشد في إيران آيه الله علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / -
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التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن المرشد الإيراني قال، خلال اللقاء، إن "جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية".
وأكد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب ⁧غزة".
وحذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة" إذا لم تنهِ واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني، قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
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وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
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