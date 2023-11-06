https://sputnikarabic.ae/20231106/بريطانيا-تسحب-دبلوماسيين-من-سفارتها-في-لبنان-بسبب-الوضع-الأمني-1082858396.html
بريطانيا تسحب دبلوماسيين من سفارتها في لبنان بسبب "الوضع الأمني"
بريطانيا تسحب دبلوماسيين من سفارتها في لبنان بسبب "الوضع الأمني"
أعلنت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الخارجية البريطانية سحبت بعض موظفي سفارتها من لبنان بسبب الوضع الأمني. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T08:41+0000
2023-11-06T08:41+0000
2023-11-06T08:41+0000
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وقال البيان: "بسبب الوضع الأمني، تم سحب بعض موظفي السفارة البريطانية وجميع أفراد أسر الموظفين مؤقتا".وأشارالبيان إلى أن السفارة تواصل القيام بأعمال مهمة، بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/ المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-نحاصر-مدينة-غزة-وقسمنا-القطاع-إلى-نصفين-1082849817.html
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أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, لبنان, العالم
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, لبنان, العالم
بريطانيا تسحب دبلوماسيين من سفارتها في لبنان بسبب "الوضع الأمني"
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أعلنت الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الخارجية البريطانية سحبت بعض موظفي سفارتها من لبنان بسبب الوضع الأمني.
وقال البيان: "بسبب الوضع الأمني، تم سحب بعض موظفي السفارة البريطانية وجميع أفراد أسر الموظفين مؤقتا".
وأشارالبيان إلى أن السفارة تواصل القيام بأعمال مهمة، بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/ المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.