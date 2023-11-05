عربي
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-نحاصر-مدينة-غزة-وقسمنا-القطاع-إلى-نصفين-1082849817.html
الجيش الإسرائيلي: نحاصر مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى نصفين
الجيش الإسرائيلي: نحاصر مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى نصفين
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة وقسم قطاع غزة إلى نصفين، شمالي وجنوبي. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T19:28+0000
2023-11-05T19:28+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742433_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_49c04857b00a06bb7f4e1d895410dbc6.jpg
سبوتنيك. وقال هاغاري للصحفيين: "اليوم، حاصرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء المشاة جولاني مدينة غزة، ووصلت إلى البحر، كما تم تطويق مدينة غزة من الجنوب، ما أدى في الواقع إلى فصل شمال عن جنوب قطاع غزة".وأضاف هاغاري: "نبقي على الممر مفتوحا، الذي يسمح للمواطنين في الجزء الشمالي من القطاع وفي مدينة غزة بالتحرك جنوبا".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بأن الجيش الإسرائيلي شن، مساء اليوم الأحد، قصفا عنيفا ومكثفا حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك، حسبما أوضح المكتب في بيان.وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".في السياق ذاته، أصدرت حركة "حماس" بيانا، دعت فيه الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة والتحقق من ادعاءات إسرائيل حول استخدامها مواقع للمقاومة.فيما اتهم دانيال هاغاري، حركة حماس باستغلال المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها، وأوضح هاغاري في مؤتمر صحفي، أن الحركة "تستغل المستشفيات لإخفاء آلتها الحربية".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الأونروا-تقول-إنها-فقدت-الاتصالات-مع-معظم-موظفيها-في-قطاع-غزة-1082849469.html
https://sputnikarabic.ae/20231105/مقابل-3900-يورو-أسبوعيا-إسرائيل-تجند-مرتزقة-أوروبيين-للقتال-في-غزة-1082849337.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742433_54:0:963:682_1920x0_80_0_0_54d2dd228101e4c7eb61424daee1aa33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: نحاصر مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى نصفين

19:28 GMT 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة وقسم قطاع غزة إلى نصفين، شمالي وجنوبي.
سبوتنيك. وقال هاغاري للصحفيين: "اليوم، حاصرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء المشاة جولاني مدينة غزة، ووصلت إلى البحر، كما تم تطويق مدينة غزة من الجنوب، ما أدى في الواقع إلى فصل شمال عن جنوب قطاع غزة".
وأضاف هاغاري: "نبقي على الممر مفتوحا، الذي يسمح للمواطنين في الجزء الشمالي من القطاع وفي مدينة غزة بالتحرك جنوبا".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
الأونروا تقول إنها فقدت الاتصالات مع معظم موظفيها في قطاع غزة
19:21 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بأن الجيش الإسرائيلي شن، مساء اليوم الأحد، قصفا عنيفا ومكثفا حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك، حسبما أوضح المكتب في بيان.
وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.
وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
مقابل 3900 يورو أسبوعيا.. إسرائيل تجند مرتزقة أوروبيين للقتال في غزة
19:16 GMT
في السياق ذاته، أصدرت حركة "حماس" بيانا، دعت فيه الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة والتحقق من ادعاءات إسرائيل حول استخدامها مواقع للمقاومة.
فيما اتهم دانيال هاغاري، حركة حماس باستغلال المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها، وأوضح هاغاري في مؤتمر صحفي، أن الحركة "تستغل المستشفيات لإخفاء آلتها الحربية".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
من جانبه، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала