https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-نحاصر-مدينة-غزة-وقسمنا-القطاع-إلى-نصفين-1082849817.html

الجيش الإسرائيلي: نحاصر مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى نصفين

الجيش الإسرائيلي: نحاصر مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى نصفين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة وقسم قطاع غزة إلى نصفين، شمالي وجنوبي. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T19:28+0000

2023-11-05T19:28+0000

2023-11-05T19:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742433_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_49c04857b00a06bb7f4e1d895410dbc6.jpg

سبوتنيك. وقال هاغاري للصحفيين: "اليوم، حاصرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من لواء المشاة جولاني مدينة غزة، ووصلت إلى البحر، كما تم تطويق مدينة غزة من الجنوب، ما أدى في الواقع إلى فصل شمال عن جنوب قطاع غزة".وأضاف هاغاري: "نبقي على الممر مفتوحا، الذي يسمح للمواطنين في الجزء الشمالي من القطاع وفي مدينة غزة بالتحرك جنوبا".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بأن الجيش الإسرائيلي شن، مساء اليوم الأحد، قصفا عنيفا ومكثفا حول عدة مستشفيات في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك، حسبما أوضح المكتب في بيان.وأدت انفجارات عنيفة وقصف إسرائيلي غير مسبوق من الجو والبحر، إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين في مدينة غزة، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن كامل قطاع غزة، قبيل القصف بقليل.وأعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية المكثفة "عنيفة وغير مسبوقة وأدت لسقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة".في السياق ذاته، أصدرت حركة "حماس" بيانا، دعت فيه الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات في قطاع غزة والتحقق من ادعاءات إسرائيل حول استخدامها مواقع للمقاومة.فيما اتهم دانيال هاغاري، حركة حماس باستغلال المستشفيات لإخفاء مقارها ومنشآتها، وأوضح هاغاري في مؤتمر صحفي، أن الحركة "تستغل المستشفيات لإخفاء آلتها الحربية".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231105/الأونروا-تقول-إنها-فقدت-الاتصالات-مع-معظم-موظفيها-في-قطاع-غزة-1082849469.html

https://sputnikarabic.ae/20231105/مقابل-3900-يورو-أسبوعيا-إسرائيل-تجند-مرتزقة-أوروبيين-للقتال-في-غزة-1082849337.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار