https://sputnikarabic.ae/20231106/حماس-إسرائيل-تطلق-الأكاذيب-لتبرر-جرائمها-في-غزة-فنحن-لا-نتخذ-من-المستشفيات-سواتر-لإطلاق-الصواريخ-1082878141.html

"حماس": إسرائيل تكذب لتبرر جرائمها في غزة فنحن لا نتخذ من المستشفيات سواتر لإطلاق الصواريخ

"حماس": إسرائيل تكذب لتبرر جرائمها في غزة فنحن لا نتخذ من المستشفيات سواتر لإطلاق الصواريخ

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن رواية الجيش الإسرائيلي حول "اتخاذ المقاومة المستشفيات سواتر لإطلاق الصواريخ"، هو محض افتراء وكذب، وأن إسرائيل تبحث عن ذرائع... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T17:39+0000

2023-11-06T17:39+0000

2023-11-06T17:46+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال أسامة حمدان، القيادي والعضو في المكتب السياسي لحركة "حماس" في لبنان، اليوم الاثنين، في بيانٍ للحركة خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "جيش الاحتلال الذي يعاني من الفشل العسكري والأمني في الميدان، خرج ناطقه العسكري دانيال هاغاري، بالأمس، ليهدد بقصف المستشفيات، وساق مجموعة من الأكاذيب، وصوراً قديمة للمنشآت بعضها يعود لـ10 سنوات مضت ليقول إن المقاومة تتخذها ساتراً لإطلاق الصواريخ، ولأنفاق المقاومة، مشيراً إلى بعض الفتحات الجانبية للمستشفى "الإندونيسي" ومستشفى "حمد" في شمال القطاع".وأوضح البيان أن "المزاعم بوجود فتحة نفق في المستشفى "الإندونيسي"، هي مجرد مخزن وقود للمستشفى، والخرائط الهندسية والصور المتاحة للجميع تثبت ذلك، ووجود فتحة نفق في مستشفى "حمد"، هي غرفة أسفل المستشفى للمضخات، ووجود مدخنة للتهوية بجانب الغرفة إضافة إلى مخططات المستشفى يكذّب ذلك".وأشار البيان إلى أن "تلك المستشفيات تم إنشاؤها بإشراف المتبرعين، وتحت أنظار العديد من المؤسسات الدولية، وهي مفتوحة على مدار الساعة لكل الزوار والصحفيين والمؤسسات الدولية".ودعا بيان "حماس" الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال ومزاعمه، كما أن المستشفيات مفتوحة أمام كافة المؤسسات الدولية، ليعلم العالم أن الاحتلال يكذب ويكذب، ويرتكب مجزرة بحق المرضى والجرحى كأحد أشكال الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة".ولفت البيان إلى أنه "حتى، أمس الأحد، وثقت وزارة الصحة في غزة أكثر من 1030 مجزرة مروعة بحق العائلات التي مُسحت من السجل المدني في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وأعداد الشهداء تجاوزت الـ10 آلاف شهيد منهم 4000 طفل و2500 امرأة، أي ما نسبة 70% من مجموع الشهداء، محمّلة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذه الأعداد المروّعة من الضحايا، خلال شهر فقط، عبر الضوء الأخضر الذي منحته للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بسلاح أمريكي".وختم البيان بأن "حماس باقية وستبقى ضمير شعبنا وتطلعاته، ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها، ومخططات أمريكا والاحتلال أضغاث أحلام، وأنتم شاهدتم كيف يقوم مجاهدو "كتائب القسام" باستهداف دباباتهم المحصّنة بقذائف "الياسين" محلية الصنع، وتدمر مركبة النمر التي يتباهي بها العدو أمام العالم".

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