https://sputnikarabic.ae/20231106/فرنسا-تدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082883588.html
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T22:25+0000
2023-11-06T22:25+0000
2023-11-06T22:29+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
22:25 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 22:29 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر