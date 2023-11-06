عربي
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231106/فرنسا-تدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1082883588.html
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة
06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T22:25+0000
2023-11-06T22:29+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082852220_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_3901928febeb425b927e71eb3706d77d.jpg
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082852220_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_352a09e45e4407a0fcaffa7b6daf295b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة

فرنسا تدعو إلى "هدنة" فورية في غزة

22:25 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 22:29 GMT 06.11.2023)
© AFP 2023 / ARIS MESSINISقصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة 5 نوفمبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
تابعنا عبرTelegramNabd
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 22:16 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала