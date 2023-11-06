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https://sputnikarabic.ae/20231106/قائد-القوات-الأوكرانية-يعلن-مقتل-مساعده-جراء-انفجار-قنبلة-يدوية--1082882853.html
قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية
قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية
أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت موجودة داخل إحدى الهدايا التي تلقاها في... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T20:46+0000
2023-11-06T20:46+0000
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وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، توفي مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة كانت في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأولاده الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".وأضاف زالوجني أنه سيتم تحديد أسباب وظروف الحادث خلال التحقيق القضائي.وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، إن غينادي تشاستياكوف، مساعد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، توفي نتيجة التعامل مع قنبلة يدوية بطريقة غير مبالية.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-أوامر--زيلينسكي-المستحيلة--1082876444.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية

20:46 GMT 06.11.2023
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Fotolia / aviavlad
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أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت موجودة داخل إحدى الهدايا التي تلقاها في عيد ميلاده.
وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، توفي مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة كانت في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأولاده الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".
وأضاف زالوجني أنه سيتم تحديد أسباب وظروف الحادث خلال التحقيق القضائي.
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق "ناقوس الخطر" بسبب أوامر زيلينسكي المستحيلة
16:02 GMT
وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، إن غينادي تشاستياكوف، مساعد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، توفي نتيجة التعامل مع قنبلة يدوية بطريقة غير مبالية.
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