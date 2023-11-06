https://sputnikarabic.ae/20231106/قائد-القوات-الأوكرانية-يعلن-مقتل-مساعده-جراء-انفجار-قنبلة-يدوية--1082882853.html
قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية
قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية
أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت موجودة داخل إحدى الهدايا التي تلقاها في... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T20:46+0000
2023-11-06T20:46+0000
2023-11-06T20:46+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، توفي مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة كانت في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأولاده الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".وأضاف زالوجني أنه سيتم تحديد أسباب وظروف الحادث خلال التحقيق القضائي.وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، إن غينادي تشاستياكوف، مساعد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، توفي نتيجة التعامل مع قنبلة يدوية بطريقة غير مبالية.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-أوامر--زيلينسكي-المستحيلة--1082876444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
قائد القوات الأوكرانية يعلن مقتل مساعده جراء انفجار قنبلة يدوية
تابعنا عبر
أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت موجودة داخل إحدى الهدايا التي تلقاها في عيد ميلاده.
وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، توفي مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة كانت في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأولاده الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".
وأضاف زالوجني أنه سيتم تحديد أسباب وظروف الحادث خلال التحقيق القضائي.
وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، إن غينادي تشاستياكوف، مساعد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، توفي نتيجة التعامل مع قنبلة يدوية بطريقة غير مبالية.