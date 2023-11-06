https://sputnikarabic.ae/20231106/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تعتقل-الناشطة-عهد-التميمي-شمال-رام-الله-1082854681.html
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل الناشطة عهد التميمي شمال رام الله
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل الناشطة عهد التميمي شمال رام الله
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T04:29+0000
2023-11-06T04:29+0000
2023-11-06T04:29+0000
العالم العربي
عهد التميمي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.ولدت في 31 يناير/كانون ثاني عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.عهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مستشفى-الرنتيسي-للأطفال-في-غزة-1082853872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, عهد التميمي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, عهد التميمي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل الناشطة عهد التميمي شمال رام الله
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اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح
واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.
ولدت في 31 يناير/كانون ثاني عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.
وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.
عهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.