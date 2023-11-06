https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مستشفى-الرنتيسي-للأطفال-في-غزة-1082853872.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T01:52+0000
2023-11-06T01:52+0000
2023-11-06T01:52+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
قصف إسرائيلي
قصف مستشفى
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رام الله - سبوتنيك. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى.وفي السياق قال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك "،هذا، وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.وأضافت الوكالة الرسمية، أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر منذ 31 يوما على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/سلسلة-غارات-عنيفة-على-الشريط-الغربي-لمدينة-غزة-فيديو-1082852774.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي, قصف مستشفى
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي, قصف مستشفى
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة
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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة.
رام الله - سبوتنيك. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى
.
وفي السياق قال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك "،
إن "الجيش الإسرائيلي استهدف قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي في غزة".
هذا، وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.
وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر منذ 31 يوما على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.