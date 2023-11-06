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https://sputnikarabic.ae/20231106/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-27-آلية-عسكرية-إسرائيلية-خلال-الـ48-ساعة-الماضية-1082880295.html
"كتائب القسام" تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية
"كتائب القسام" تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في ظل تواصل القصف... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T18:20+0000
2023-11-06T19:12+0000
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وقال أبو عبيدة، في بيان: "دمّر مجاهدو القسام في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية".وقي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، تدمير4 مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف "الياسين 105".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 8 أكتوبرالماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231106/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-إزاء-توسع-رقعة-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني--1082879571.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

"كتائب القسام" تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

18:20 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 19:12 GMT 06.11.2023)
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة، في بيان: "دمّر مجاهدو القسام في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية".

وأضاف: "كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة".

وقي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، تدمير4 مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف "الياسين 105".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء توسع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
18:06 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 8 أكتوبرالماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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