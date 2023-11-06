https://sputnikarabic.ae/20231106/ملك-الأردن-قواتنا-الجوية-تمكنت-من-إنزال-مساعدات-طبية-للمستشفى-الميداني-الأردني-بغزة-صور-1082853146.html
ملك الأردن: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة.. صور
ملك الأردن: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة.. صور
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T00:38+0000
2023-11-06T00:38+0000
2023-11-06T00:42+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وقال العاهل الأردني على حسابه على منصة" إكس"، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".واختتم الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.وفي ذات الصدد، قال الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، " صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".وأضاف البيان، "تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-نحتاج-إلى-مستشفيات-ميدانية-في-غزة-1082852957.html
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ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
ملك الأردن: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة.. صور
00:38 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 00:42 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.
وقال العاهل الأردني على حسابه على منصة" إكس"، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
وأضاف "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".
واختتم الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
وفي ذات الصدد، قال الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني
، " صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".
وأضاف البيان، "تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.