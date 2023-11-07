https://sputnikarabic.ae/20231107/ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-10328قتيلا-و25956-مصابا-1082913522.html
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10328 قتيلا و25956 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10328 قتيلا و25956 مصابا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية التصعيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 10328 قتيلا و25956 مصابا. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T15:42+0000
2023-11-07T15:42+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10328 شهيداً وإصابة 25956 مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وأضاف البيان أن "من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسن".وشدد البيان على أنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".وحذرت وزارة الصحة من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ويطلب إخلاءها فوراً"، الأمر الذي "يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت".كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات". ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/بعد-مضي-شهر-ما-الذي-حققته-إسرائيل-من-عمليتها-العسكرية-في-غزة-1082906789.html
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طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10328 قتيلا و25956 مصابا
15:42 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 15:55 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية التصعيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 10328 قتيلا و25956 مصابا.
رام الله - سبوتنيك
. وأفادت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10328 شهيداً وإصابة 25956 مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف البيان أن "من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسن".
وشدد البيان على أنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة
وجنوبه ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".
وحذرت وزارة الصحة من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ويطلب إخلاءها فوراً"، الأمر الذي "يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت".
كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات".
ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت إسرائيل
مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.