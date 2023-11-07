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السعودية تستضيف "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"
السعودية تستضيف "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"
تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مدينة جدة، مؤتمرا بعنوان "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T13:47+0000
2023-11-07T13:47+0000
العالم العربي
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ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".ويتضمَّن المؤتمر 5 جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-قمة-استثنائية-في-الرياض-بشأن-فلسطين-1082862782.html
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العالم العربي
العالم العربي

السعودية تستضيف "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"

13:47 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / -
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تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، في مدينة جدة، مؤتمرا بعنوان "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام"، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.
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ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".
ويتضمَّن المؤتمر 5 جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، وآفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، إضافة إلى مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.
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