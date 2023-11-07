https://sputnikarabic.ae/20231107/العراق-يتبرع-بـ-10-ملايين-لتر-من-الوقود-لمستشفيات-غزة-1082914840.html

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تزويد مستشفيات قطاع غزة بكميات من وقود زيت الغاز، وذلك تضامنا مع سكان القطاع، الذين يعيشون أوضاع حرجة جراء... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T16:12+0000

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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الحكومة في بيان، إن "القرار يأتي من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني".وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية التصعيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 10328 قتيلا و25956 مصابا.وأضافت أن "من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسن".وشددت على أنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".وحذرت وزارة الصحة من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ويطلب إخلاءها فوراً"، الأمر الذي "يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت".كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات". ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية امتناع الجيش الإسرائيلي عن إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي. وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231021/السوداني-العراق-لن-يتأخر-عن-مساعدة-غزة-وندعو-إلى-إنشاء-صندوق-لإعمار-القطاع-1082283717.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار