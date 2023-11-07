https://sputnikarabic.ae/20231107/انشقاق-جنود-أوكرانيين-عن-نظام-كييف-وانضمامهم-للجيش-الروسي-1082893246.html

انشقاق جنود أوكرانيين عن نظام كييف وانضمامهم للجيش الروسي... فيديو

انشقاق جنود أوكرانيين عن نظام كييف وانضمامهم للجيش الروسي... فيديو

أطلقت وزارة الدفاع الروسية، دفعة من الجنود الأوكرانيين السابقين، الذين قرروا الانضمام إلى القوات المسلحة الروسية ضمن كتيبة "بوغدان خميلنيتسكي". 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T08:12+0000

2023-11-07T08:12+0000

2023-11-07T08:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "جنود الكتيبة أقسموا اليمين بالولاء الوطني لروسيا والالتزام بالدستور الروسي، وكذلك بكل ما يتطلب منهم من أوامر عسكرية من القيادة العليا، بالإضافة إلى القسم العسكري، الذي يتضمن الوفاء والدفاع بشجاعة عن الوطن".وبحسب المراسل تم إدخال الكتيبة الأوكرانية إلى ضمن التشكيل التكتيكي القتالي العملياتي الروسي "كاسكيد"، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت أفرادا من العسكريين السابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الذين أعلنوا عن رغبتهم في القتال إلى جانب روسيا.وبحسب قائد الكتيبة، أندريه تيششينكو، بعد أداء القسم، سيتوجه المقاتلون إلى خط المواجهة، وقبل ذلك مروا عبر مركز تدريب "كاسكيد" وتم تدريبهم على مختلف الأسلحة في ساحات التدريب.وكما أشار تيششينكو إلى أن معايير اختيار "كاسكيد" هي الحالة المعنوية والجسدية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص كل مقاتل أوكراني لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب جرائم عسكرية أو جنائية، وأضاف القائد أنه "سيتم إبرام العقود مع المتطوعين بشروط عامة".وفي الوقت ذاته، يعتقد الجنود الأوكرانيون السابقون أنفسهم أنهم سيقاتلون من أجل تحرير بلادهم من حكم فلاديمير زيلينسكي، ويتم الاعتراف بالروس كشعب له حقوقه في أوكرانيا.

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روسيا, رصد عسكري