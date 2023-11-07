https://sputnikarabic.ae/20231107/بايدن-طلبت-من-نتنياهو-وقف-الأعمال-القتالية-في-غزة-1082926739.html

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال القتالية في غزة

بايدن: طلبت من نتنياهو وقف الأعمال القتالية في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T23:41+0000

2023-11-07T23:41+0000

2023-11-08T00:12+0000

جو بايدن

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقًا لبيان البيت الأبيض: "طلب بايدن من نتنياهو الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الاثنين".وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة دون إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أمس الاثنين، أن الأمريكيين طلبوا هدنة لمدة ثلاثة أيام وذلك لحل مشكلة الأسرى.وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى أمس الاثنين.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.وتقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/بعد-اعتبار-الخصاونة-تهجير-الفلسطينيين-إعلان-حرب-ما-دلالات-التهديدات-الأردنية-حول-عدوان-غزة؟-1082925030.html

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جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية