https://sputnikarabic.ae/20231107/الخارجية-الأمريكية-غزة-أرض-فلسطينية-وستبقى-كذلك-ونحن-لا-ندعم-إعادة-احتلالها-1082921927.html
الخارجية الأمريكية: غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها
الخارجية الأمريكية: غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T19:19+0000
2023-11-07T19:19+0000
2023-11-07T19:19+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، إن "غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية". وأوضح المتحدث أن "واشنطن تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للإدارة المؤقتة والمعايير الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة الحالية". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، بأن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس".لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن إسرائيل لفترة غير محددة "ستكون مسؤولة عن الأمن العام" في غزة.ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أنه-يقاتل-في-قلب-غزة--1082921240.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الخارجية الأمريكية: غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل.
وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، إن "غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية".
وأضاف باتيل "غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، ونحن لا ندعم احتلال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك".
وأوضح المتحدث أن "واشنطن تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للإدارة المؤقتة والمعايير الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة الحالية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، بأن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس".
لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن إسرائيل لفترة غير محددة "ستكون مسؤولة عن الأمن العام" في غزة.
ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف إصابة
، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.