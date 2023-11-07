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https://sputnikarabic.ae/20231107/روسيا-تتهم-الغرب-بازدواجية-المعايير-في-الحرب-ضد-الإرهاب-1082894813.html
روسيا تتهم الغرب بازدواجية المعايير في الحرب ضد الإرهاب
روسيا تتهم الغرب بازدواجية المعايير في الحرب ضد الإرهاب
أعلن نائب مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي ليجينكوف، أن دول الغرب الجماعي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهج... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:16+0000
2023-11-07T09:16+0000
روسيا
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وقال ليجينكوف، في تصريح له، إنه "في مسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، تسعى الدول بقيادة الولايات المتحدة إلى فرض معاييرها الخاصة على الجميع، بما في ذلك على حساب تلك، التي تمت الموافقة عليها في الأمم المتحدة".وأضاف ليجنكوف، قائلا: "وفي الوقت ذاته، فإنها (أمريكا) لا تتردد في استخدام الإرهابيين، إنهم يمارسون معايير مزدوجة بشكل صريح، ونحن نرى عواقب مثل هذه التصرفات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا وأفغانستان، والتعاون والاحترافية هما المفتاح لمستقبل آمن".وأشار ليجينكوف إلى أن "الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مباشرة مع الإرهابيين من هذه المنظمات الإرهابية، ولا تتردد في التعامل مع هذه المنظمات، بما فيها الجماعات الإسلامية ىالمتطرفة واليمينية والنازية الجديدة".
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روسيا

روسيا تتهم الغرب بازدواجية المعايير في الحرب ضد الإرهاب

09:16 GMT 07.11.2023
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلن نائب مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي ليجينكوف، أن دول الغرب الجماعي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهج معايير مزدوجة في حربها ضد الإرهاب في أوراسيا.
وقال ليجينكوف، في تصريح له، إنه "في مسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، تسعى الدول بقيادة الولايات المتحدة إلى فرض معاييرها الخاصة على الجميع، بما في ذلك على حساب تلك، التي تمت الموافقة عليها في الأمم المتحدة".
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وأضاف ليجنكوف، قائلا: "وفي الوقت ذاته، فإنها (أمريكا) لا تتردد في استخدام الإرهابيين، إنهم يمارسون معايير مزدوجة بشكل صريح، ونحن نرى عواقب مثل هذه التصرفات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا وأفغانستان، والتعاون والاحترافية هما المفتاح لمستقبل آمن".
وأشار ليجينكوف إلى أن "الولايات المتحدة تواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مباشرة مع الإرهابيين من هذه المنظمات الإرهابية، ولا تتردد في التعامل مع هذه المنظمات، بما فيها الجماعات الإسلامية ىالمتطرفة واليمينية والنازية الجديدة".
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