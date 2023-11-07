عربي
https://sputnikarabic.ae/20231107/ستاندرد-آند-بورز-السياحة-في-مصر-ولبنان-والأردن-تتأثر-سلبا-مع-الحرب-على-غزة-1082895176.html
"ستاندرد آند بورز": السياحة في مصر ولبنان والأردن تتأثر سلبا مع الحرب على غزة
"ستاندرد آند بورز": السياحة في مصر ولبنان والأردن تتأثر سلبا مع الحرب على غزة
أثارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، مخاوف بشأن التأثير الكبير المتوقع للحرب ‏الإسرائيلية على قطاع غزة، على السياحة الأجنبية في مصر والأردن... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T09:24+0000
2023-11-07T09:26+0000
مصر
أخبار الأردن
لبنان
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101632/18/1016321851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8505669e8a1ff58dbb4fc4b2d2ba17b1.jpg
وتتجاوز التأثيرات على اقتصادات هذه الدول بكثير تلك، التي يتأثر بها الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب تقرير الوكالة، أمس الاثنين.وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" سيناريوهات مختلفة، توقعت فيها انخفاض إيرادات السياحة في مصر، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، وهو ما قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11% من احتياطياتها من النقد الأجنبي.كما ترجح الوكالة أن "يشهد لبنان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 10%، بسبب الحرب".وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، خسارة إجمالية قدرها 16.1 مليار دولار من عائدات السياحة في الدول الثلاث.ومع ذلك، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن "ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل بنسبة 5% على أساس سنوي، في الربع الرابع من عام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%".وحذّرت الوكالة من أنه "في حين أن توقف السياحة الأجنبية في إسرائيل، قد يكون له تأثير ضئيل على اقتصاد البلاد، إلا أنه قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في مصر والأردن ولبنان".ووكالة "ستاندرد آند بورز"، التي وضعت بالفعل تصنيف "AA-" لإسرائيل على "نظرة مستقبلية سلبية"، وخفضت تصنيف مصر بدرجة واحدة إلى "B-"، وضعت أيضا سيناريوهات مختلفة لخسارة بنسبة 10% أو 30% أو 70% من عائدات السياحة في كل دولة.وفي العام الماضي 2022، ساهمت السياحة بنحو 12% من إيرادات الحساب الجاري لمصر، و26% للبنان، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.وشددت وكالة "ستاندرد آند بورز"، على أن "الصراع المطول قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات النقد الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن المسافرين يقومون حاليا بإلغاء أو تأجيل العطلات المقررة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة مخاوفهم من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما قامت شركات السياحة بتغيير مسارات الرحلات وإلغاء رحلات الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20231026/تقرير-يحذر-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-قد-تؤدي-إلى-فوضى-اقتصادية-في-3-دول-عربية-1082484916.html
https://sputnikarabic.ae/20231030/البنك-الدولي-يحذر-من-ارتفاع-النفط-إلى-150-دولارا-للبرميل-مع-التصعيد-في-غزة-1082627897.html
مصر
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101632/18/1016321851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_351dd7d89122645a0ac9f7d071caec7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار الأردن, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
مصر, أخبار الأردن, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى

"ستاندرد آند بورز": السياحة في مصر ولبنان والأردن تتأثر سلبا مع الحرب على غزة

09:24 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 07.11.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالأهرامات المصرية
الأهرامات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
الأهرامات المصرية
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أثارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، مخاوف بشأن التأثير الكبير المتوقع للحرب ‏الإسرائيلية على قطاع غزة، على السياحة الأجنبية في مصر والأردن ولبنان.‏
وتتجاوز التأثيرات على اقتصادات هذه الدول بكثير تلك، التي يتأثر بها الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب تقرير الوكالة، أمس الاثنين.
وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" سيناريوهات مختلفة، توقعت فيها انخفاض إيرادات السياحة في مصر، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، وهو ما قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11% من احتياطياتها من النقد الأجنبي.
كما ترجح الوكالة أن "يشهد لبنان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 10%، بسبب الحرب".
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، خسارة إجمالية قدرها 16.1 مليار دولار من عائدات السياحة في الدول الثلاث.
منظر جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
تقرير يحذر: الحرب بين إسرائيل و"حماس" قد تؤدي إلى فوضى اقتصادية في 3 دول عربية
26 أكتوبر, 13:48 GMT
ومع ذلك، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن "ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل بنسبة 5% على أساس سنوي، في الربع الرابع من عام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%".
وحذّرت الوكالة من أنه "في حين أن توقف السياحة الأجنبية في إسرائيل، قد يكون له تأثير ضئيل على اقتصاد البلاد، إلا أنه قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في مصر والأردن ولبنان".
ووكالة "ستاندرد آند بورز"، التي وضعت بالفعل تصنيف "AA-" لإسرائيل على "نظرة مستقبلية سلبية"، وخفضت تصنيف مصر بدرجة واحدة إلى "B-"، وضعت أيضا سيناريوهات مختلفة لخسارة بنسبة 10% أو 30% أو 70% من عائدات السياحة في كل دولة.
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
البنك الدولي يحذر من ارتفاع النفط إلى 150 دولارا للبرميل مع التصعيد في غزة
30 أكتوبر, 12:39 GMT
وفي العام الماضي 2022، ساهمت السياحة بنحو 12% من إيرادات الحساب الجاري لمصر، و26% للبنان، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وشددت وكالة "ستاندرد آند بورز"، على أن "الصراع المطول قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات النقد الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن المسافرين يقومون حاليا بإلغاء أو تأجيل العطلات المقررة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة مخاوفهم من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما قامت شركات السياحة بتغيير مسارات الرحلات وإلغاء رحلات الجوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو 07:38 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала