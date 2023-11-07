https://sputnikarabic.ae/20231107/ستاندرد-آند-بورز-السياحة-في-مصر-ولبنان-والأردن-تتأثر-سلبا-مع-الحرب-على-غزة-1082895176.html

"ستاندرد آند بورز": السياحة في مصر ولبنان والأردن تتأثر سلبا مع الحرب على غزة

"ستاندرد آند بورز": السياحة في مصر ولبنان والأردن تتأثر سلبا مع الحرب على غزة

أثارت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، مخاوف بشأن التأثير الكبير المتوقع للحرب ‏الإسرائيلية على قطاع غزة، على السياحة الأجنبية في مصر والأردن... 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T09:24+0000

2023-11-07T09:24+0000

2023-11-07T09:26+0000

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وتتجاوز التأثيرات على اقتصادات هذه الدول بكثير تلك، التي يتأثر بها الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب تقرير الوكالة، أمس الاثنين.وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" سيناريوهات مختلفة، توقعت فيها انخفاض إيرادات السياحة في مصر، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، وهو ما قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11% من احتياطياتها من النقد الأجنبي.كما ترجح الوكالة أن "يشهد لبنان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 10%، بسبب الحرب".وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، خسارة إجمالية قدرها 16.1 مليار دولار من عائدات السياحة في الدول الثلاث.ومع ذلك، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن "ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل بنسبة 5% على أساس سنوي، في الربع الرابع من عام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%".وحذّرت الوكالة من أنه "في حين أن توقف السياحة الأجنبية في إسرائيل، قد يكون له تأثير ضئيل على اقتصاد البلاد، إلا أنه قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في مصر والأردن ولبنان".ووكالة "ستاندرد آند بورز"، التي وضعت بالفعل تصنيف "AA-" لإسرائيل على "نظرة مستقبلية سلبية"، وخفضت تصنيف مصر بدرجة واحدة إلى "B-"، وضعت أيضا سيناريوهات مختلفة لخسارة بنسبة 10% أو 30% أو 70% من عائدات السياحة في كل دولة.وفي العام الماضي 2022، ساهمت السياحة بنحو 12% من إيرادات الحساب الجاري لمصر، و26% للبنان، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.وشددت وكالة "ستاندرد آند بورز"، على أن "الصراع المطول قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات النقد الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن المسافرين يقومون حاليا بإلغاء أو تأجيل العطلات المقررة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة مخاوفهم من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما قامت شركات السياحة بتغيير مسارات الرحلات وإلغاء رحلات الجوية.

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مصر, أخبار الأردن, لبنان, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى