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https://sputnikarabic.ae/20231107/سوناطراك-الجزائرية-تعلن-عودتها-رسميا-إلى-ليبيا--1082917116.html
"سوناطراك" الجزائرية تعلن عودتها رسميا إلى ليبيا
"سوناطراك" الجزائرية تعلن عودتها رسميا إلى ليبيا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، عودة الشركة إلى ليبيا وبقوة اعتبارا من، اليوم. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T17:20+0000
2023-11-07T17:20+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان، أنه "في زيارته الأولى إلى ليبيا بعد تعيينه رئيسا لـ"سوناطراك"، رشيد حشيشي، يعلن برفقة فرحات بن قدارة عودة "سوناطراك" إلى ليبيا وبقوة بداية من اليوم".وفي السياق نفسه، أعلن حشيشي عن افتتاح "سوناطراك" مكتب لها في ليبيا ليتسنى لها متابعة أعمالها عن قرب".من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، بعودة "سوناطراك" وإيجابية المباحثات مع مسؤوليها.وفي 10 شباط/فبراير 2022، وقعت "سوناطراك" الجزائرية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تهدف إلى استئناف نشاطها في ليبيا من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات إنجاز المشاريع النفطية والغازية.يُذكر أن "سوناطراك" الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231102/ختام-المؤتمر-الدولي-لإعادة-الإعمار-في-ليبيا-صور-1082757818.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

"سوناطراك" الجزائرية تعلن عودتها رسميا إلى ليبيا

17:20 GMT 07.11.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، عودة الشركة إلى ليبيا وبقوة اعتبارا من، اليوم.
الجزائر - سبوتنيك. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان، أنه "في زيارته الأولى إلى ليبيا بعد تعيينه رئيسا لـ"سوناطراك"، رشيد حشيشي، يعلن برفقة فرحات بن قدارة عودة "سوناطراك" إلى ليبيا وبقوة بداية من اليوم".

وأضافت المؤسسة، في بيانها، أن "حشيشي أكد عزم "سوناطراك" للعودة بقوة إلى قطاع النفط الليبي لإنجاز أعمال الاستكشاف والإنتاج".

وفي السياق نفسه، أعلن حشيشي عن افتتاح "سوناطراك" مكتب لها في ليبيا ليتسنى لها متابعة أعمالها عن قرب".
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من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، بعودة "سوناطراك" وإيجابية المباحثات مع مسؤوليها.

وأكد بن قدارة "جاهزية المؤسسة على تسهيل كافة العراقيل لشركة "سوناطراك"، وتعيين فرق مختصة لمتابعة عملها".

وفي 10 شباط/فبراير 2022، وقعت "سوناطراك" الجزائرية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تهدف إلى استئناف نشاطها في ليبيا من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات إنجاز المشاريع النفطية والغازية.
يُذكر أن "سوناطراك" الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
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