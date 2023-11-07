https://sputnikarabic.ae/20231107/مسؤول-أمني-روسي-يكشف-عن-طريقة-ذهاب-المسلحين-من-سوريا-والعراق-إلى-أوروبا-1082886981.html
مسؤول أمني روسي يكشف عن طريقة ذهاب المسلحين من سوريا والعراق إلى أوروبا
مسؤول أمني روسي يكشف عن طريقة ذهاب المسلحين من سوريا والعراق إلى أوروبا
أعلن رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، يفغيني سيسويف، أن المقاتلين الأجانب، الذين اكتسبوا خبرة في سوريا والعراق، يصلون إلى الدول الأوروبية... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T07:13+0000
2023-11-07T07:13+0000
2023-11-07T07:18+0000
روسيا
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وقال سيسويف خلال مؤتمره الصحفي على هامش المؤتمر العلمي والعملي للمنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب بعنوان "الثقة والتعاون والكفاءة المهنية كمفتاح لمستقبل آمن" في طشقند، إن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين اكتسبوا خبرة قتالية في سوريا والعراق، يتحركون في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك لاستخدامهم في المصالح الجيوسياسية لعدد من الدول، ويشكلون مصدر قلق خاص".ووفقا لسيسويف، فإن هذا الامر سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا، نظرا لدخول المتطرفين إلى التربة المعدة للنازيين الجدد والأفكار القومية المتطرفة، التي يتم إحياؤها وزراعتها في كل دولة على حدة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-مهتمة-بأوروبا-ضعيفة-بعد-الأزمات-المالية-والغذائية-وأزمات-الطاقة-والهجرة-1082719539.html
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روسيا
مسؤول أمني روسي يكشف عن طريقة ذهاب المسلحين من سوريا والعراق إلى أوروبا
07:13 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، يفغيني سيسويف، أن المقاتلين الأجانب، الذين اكتسبوا خبرة في سوريا والعراق، يصلون إلى الدول الأوروبية تحت ستار "المهاجرين غير الشرعيين".
وقال سيسويف خلال مؤتمره الصحفي على هامش المؤتمر العلمي والعملي للمنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب بعنوان "الثقة والتعاون والكفاءة المهنية كمفتاح لمستقبل آمن" في طشقند، إن "المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين اكتسبوا خبرة قتالية في سوريا والعراق، يتحركون في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك لاستخدامهم في المصالح الجيوسياسية لعدد من الدول، ويشكلون مصدر قلق خاص".
ووفقا لسيسويف، فإن هذا الامر سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا، نظرا لدخول المتطرفين إلى التربة المعدة للنازيين الجدد والأفكار القومية المتطرفة، التي يتم إحياؤها وزراعتها في كل دولة على حدة.