من كالينينغراد إلى نوفوسيبيرسك... مشاهد مذهلة للشفق القطبي
08:15 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 07.11.2023)
أفاد الرصد الفلكي "أسترو أليرت" (AstroAlert)، يوم الأحد الماضي، أنه بسبب عاصفة مغناطيسية على الشمس، تمكن سكان العديد من مناطق روسيا، من رؤية أجمل مشاهد الشفق القطبي، خلال آخر 20 إلى 30 عامًا. وعلى وجه الخصوص، شوهدت الأضواء الشمالية في شبه جزيرة القرم ومناطق القوقاز وكالينينغراد.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، مشاهد مذهلة للشفق القطبي، التي شهدها سكان روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhevالشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russiaالشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
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© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russia
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
© Photo / Dmitry Kurmachevالشفق القطبي في قرية نيكيتينسكويه، مقاطعة كورغانسكايا، روسيا
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© Photo / Dmitry Kurmachev
الشفق القطبي في قرية نيكيتينسكويه، مقاطعة كورغانسكايا، روسيا
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russiaالشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
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© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russia
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
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الشفق القطبي في مقاطعة روستوف، روسيا
© Sputnikالشفق القطبي في مقاطعة كالينينغراد، روسيا
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© Sputnik
الشفق القطبي في مقاطعة كالينينغراد، روسيا
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnikالشفق القطبي في روسيا
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© Sputnik
الشفق القطبي في روسيا