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https://sputnikarabic.ae/20231107/من-كالينينغراد-إلى-نوفوسيبيرسك-مشاهد-مذهلة-للشفق-القطبي-1082889093.html
من كالينينغراد إلى نوفوسيبيرسك... مشاهد مذهلة للشفق القطبي
من كالينينغراد إلى نوفوسيبيرسك... مشاهد مذهلة للشفق القطبي
أفاد الرصد الفلكي "أسترو أليرت" (AstroAlert)، يوم الأحد الماضي، أنه بسبب عاصفة مغناطيسية على الشمس، تمكن سكان العديد من مناطق روسيا، من رؤية أجمل مشاهد الشفق... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T08:15+0000
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وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، مشاهد مذهلة للشفق القطبي، التي شهدها سكان روسيا.
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الشفق القطبي
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الشفق القطبي

من كالينينغراد إلى نوفوسيبيرسك... مشاهد مذهلة للشفق القطبي

08:15 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 07.11.2023)
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أفاد الرصد الفلكي "أسترو أليرت" (AstroAlert)، يوم الأحد الماضي، أنه بسبب عاصفة مغناطيسية على الشمس، تمكن سكان العديد من مناطق روسيا، من رؤية أجمل مشاهد الشفق القطبي، خلال آخر 20 إلى 30 عامًا. وعلى وجه الخصوص، شوهدت الأضواء الشمالية في شبه جزيرة القرم ومناطق القوقاز وكالينينغراد.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، مشاهد مذهلة للشفق القطبي، التي شهدها سكان روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhevالشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russiaالشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russia
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
© Photo / Dmitry Kurmachevالشفق القطبي في قرية نيكيتينسكويه، مقاطعة كورغانسكايا، روسيا
الشفق القطبي في قرية نيكيتينسكويه، مقاطعة كورغانسكايا، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Dmitry Kurmachev
الشفق القطبي في قرية نيكيتينسكويه، مقاطعة كورغانسكايا، روسيا
© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russiaالشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ministry of Emergency Situations of Russia
الشفق القطبي في بريمورسكي كراي، روسيا
© Photo / VK/Eto Rostov, detkaالشفق القطبي في مقاطعة روستوف، روسيا
الشفق القطبي في مقاطعة روستوف، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Photo / VK/Eto Rostov, detka
الشفق القطبي في مقاطعة روستوف، روسيا
© Sputnikالشفق القطبي في مقاطعة كالينينغراد، روسيا
الشفق القطبي في مقاطعة كالينينغراد، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
الشفق القطبي في مقاطعة كالينينغراد، روسيا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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الشفق القطبي في مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnikالشفق القطبي في روسيا
الشفق القطبي في روسيا - سبوتنيك عربي
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الشفق القطبي في روسيا
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