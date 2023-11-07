https://sputnikarabic.ae/20231107/وسط-قصف-عنيف-دوي-صافرات-الإنذار-في-تل-أبيب-ومحيطها-1082922659.html
وسط قصف عنيف.. دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها
وسط قصف عنيف.. دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها
سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق رشقات صاروخية من داخل قطاع غزة. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T19:44+0000
2023-11-07T19:44+0000
2023-11-07T19:44+0000
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وأوضحت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، خاصة في غوش دان، نتيجة لإطلاق رشقات صاروخية على المدينة من غزة. فيما أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل بوجه عام يتعرض لقصف عنيف، دون الإعلان عن وجود إصابات تذكر بين صفوف الإسرائيليين. وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل في "قلب" مدينة غزة بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية والبحرية. وقال غالانت في خطاب بثه التلفزيون: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي متمركزة في قلب مدينة غزة. لقد اقتربت من الشمال والجنوب وهاجمت بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية والبحرية". ووصف وزير الدفاع قطاع غزة بأنه "أكبر قاعدة إرهابية بنتها البشرية على الإطلاق" ورفض إمكانية هدنة إنسانية حتى تفرج الفصائل الفلسطينية عن أكثر من 240 رهينة محتجزة في القطاع.وأشار غالانت إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل ستزداد، لكنه أكد أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق النصر الكامل على "حماس". ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-حتى-النهاية-1082920218.html
https://sputnikarabic.ae/20231107/الصفدي-لوزير-خارجية-إسبانيا-نحذر-من-توسع-الحرب-على-غزة-1082922080.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
وسط قصف عنيف.. دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها
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سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق رشقات صاروخية من داخل قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب ومحيطها، خاصة في غوش دان، نتيجة لإطلاق رشقات صاروخية على المدينة من غزة.
فيما أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أن مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل بوجه عام يتعرض لقصف عنيف، دون الإعلان عن وجود إصابات تذكر بين صفوف الإسرائيليين.
وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقاتل في "قلب" مدينة غزة
بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية والبحرية.
وقال غالانت في خطاب بثه التلفزيون: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي متمركزة في قلب مدينة غزة. لقد اقتربت من الشمال والجنوب وهاجمت بالتنسيق الكامل مع القوات الجوية والبحرية".
ووصف وزير الدفاع قطاع غزة بأنه "أكبر قاعدة إرهابية بنتها البشرية على الإطلاق" ورفض إمكانية هدنة إنسانية حتى تفرج الفصائل الفلسطينية عن أكثر من 240 رهينة محتجزة في القطاع.
وأشار غالانت إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل ستزداد، لكنه أكد أن العمليات العسكرية
ستستمر حتى تحقيق النصر الكامل على "حماس".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين
.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.