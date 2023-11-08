https://sputnikarabic.ae/20231108/أبو-الغيط-الفلسطينيون-يتعرضون-لـعنصرية-مقيتة-وكراهية-متأصلة-1082950859.html

أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لـ"عنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"

أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لـ"عنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في القتل والقمع وتشديد الحصار على الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "تسليح... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:58+0000

2023-11-08T14:58+0000

2023-11-08T14:58+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/05/1081682052_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_bd11edd3d8e870d7accb62c91dad2a22.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ووصف أبو الغيط ما يحدث في الضفة الغربية بـ"الحرب الحقيقية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى أنها تسببت في مقتل نحو 163 فلسطينيا حتى الآن، إضافة لنحو ألفي معتقل.ولفت أبو الغيط إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف المدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن "عنف المستعمرين هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة".وتابع: "الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة، يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر".ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 26 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-في-الضفة-الغربية-1082885713.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية