https://sputnikarabic.ae/20231108/إيطاليا-ترسل-سفينة-مجهزة-بمستشفى-لاستقبال-المصابين-من-قطاع-غزة-1082950572.html

إيطاليا ترسل سفينة مجهزة بمستشفى لاستقبال المصابين من قطاع غزة

إيطاليا ترسل سفينة مجهزة بمستشفى لاستقبال المصابين من قطاع غزة

أرسلت إيطاليا سفينة مجهزة بمستشفى إلى الشرق الأوسط لاستقبال المصابين من قطاع غزة، لتكون أول مستشفى عائم يُرسل لأداء هذه المهمة منذ بداية التصعيد بين إسرائيل... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:41+0000

2023-11-08T14:41+0000

2023-11-08T14:41+0000

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وأفادت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، بأن "السفينة "فولكانو" التابعة للبحرية والمجهزة بمستشفى وغرف عمليات تغادر إلى الشرق الأوسط لاستقبال المصابين من غزة، وسيجري إرسال مستشفى ميداني آخر إلى قطاع غزة".ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو قوله: "نحن أول من ينفذ مهمة إنسانية من هذا النوع، ونأمل أن تتبعنا دول أخرى".من جانب آخر، أكد مصدر فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قائمة المصابين بالإضافة إلى الأجانب المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة اليوم والبالغ عددهم نحو 700 شخص، لم يغادروا عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر حتى الآن، وذلك لعدم موافقة إسرائيل.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231108/مدير-المستشفيات-في-قطاع-غزة-لـ-سبوتنيك-نعيش-كارثة-إنسانية-ونفاد-الوقود-يهدد-بمجزرة-1082946435.html

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