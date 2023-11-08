https://sputnikarabic.ae/20231108/البنتاغون-القوات-الأمريكية-بتوجيه-من-الرئيس-بايدن-قصفت-موقعا-شرقي-سوريا-1082963929.html

البنتاغون: القوات الأمريكية قصفت موقعا شرقي سوريا بتوجيه من الرئيس بايدن

البنتاغون: القوات الأمريكية قصفت موقعا شرقي سوريا بتوجيه من الرئيس بايدن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الأمريكية وجهت ضربات جوية استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T22:43+0000

2023-11-08T22:43+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت أوستن في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، شنت القوات المسلحة الأمريكية اليوم ضربة دفاع عن النفس استهدفت منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له، حيث قامت طائرتان أميركيتان من طراز إف-15 بشن الضربة التي استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة".وأضاف أوستن أن "هذه الضربة الدقيقة الهادفة للدفاع عن النفس، تأتي ردا على سلسلة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا من قبل جماعات موالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".وأكد أوستن أن الولايات المتحدة على استعداد تام لاتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لحماية مواطنيها ومنشآتها، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستواصل مهامها لمكافحة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول] في كل من سوريا والعراق.وفي وقت سابق، مساء أمس الأربعاء، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي. وقال الجيش السوري:وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

https://sputnikarabic.ae/20231108/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-دمشق-عاجل-1082962310.html

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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم