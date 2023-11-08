https://sputnikarabic.ae/20231108/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-دمشق-عاجل-1082962310.html
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T20:48+0000
2023-11-08T20:48+0000
2023-11-08T21:00+0000
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وقال الجيش السوري: "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريفي السويداء الجنوبي والشرقي وريف دمشق".وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 22:50 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب: "وصول ثلاثة مدنيين حالة اثنين منهم طفيفة جراء العدوان على محيط السيدة زينب".وفي وقت سابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر السابق، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20231029/طائرات-إسرائيلية-تشن-عدوانا-على-جنوب-غرب-سوريا-1082614173.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة دمشق
20:48 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي.
وقال الجيش السوري: "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".
وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريفي السويداء الجنوبي والشرقي وريف دمشق".
وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 22:50 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب: "وصول ثلاثة مدنيين حالة اثنين منهم طفيفة جراء العدوان على محيط السيدة زينب".
وفي وقت سابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر السابق، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".