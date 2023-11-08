عربي
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة في إطلاق نار بالضفة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20231108/البنتاغون-يقر-بإسقاط-أنصار-الله-طائرة-مسيرة-أمريكية-قبالة-سواحل-اليمن-1082963807.html
البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صباح اليوم الخميس، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T22:47+0000
2023-11-08T22:47+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_418ec640643414c55a2d7dbbc437c496.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادوأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأربعاء، عن إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من طراز "MQ9" خلال "قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الهجوم تم رداً على أنشطة الطائرة الأمريكية التي كانت تقوم بمهام استطلاع وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وذلك في إطار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل".وأضاف العميد سريع أن "الطائرة الأمريكية تم إسقاطها باستخدام أسلحة مناسبة"، مؤكداً على "حق القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة البلاد ومقاومة التهديدات العدائية".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1082957978.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_191601d89ac9fe8adbd2fc83f386565b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن

22:47 GMT 08.11.2023
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guardطائرة ريبر المسيرة
طائرة ريبر المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
CC BY 2.0 / The National Guard/Tech. Sgt. Neil Ballecer / California Naitonal Guard
تابعنا عبرTelegramNabd
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صباح اليوم الخميس، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحاد
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأربعاء، عن إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من طراز "MQ9" خلال "قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الهجوم تم رداً على أنشطة الطائرة الأمريكية التي كانت تقوم بمهام استطلاع وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وذلك في إطار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل".
وأضاف العميد سريع أن "الطائرة الأمريكية تم إسقاطها باستخدام أسلحة مناسبة"، مؤكداً على "حق القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة البلاد ومقاومة التهديدات العدائية".
طائرة إم كيو-1 بريداتور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
16:41 GMT
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:17 GMTОгонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала