https://sputnikarabic.ae/20231108/البنتاغون-يقر-بإسقاط-أنصار-الله-طائرة-مسيرة-أمريكية-قبالة-سواحل-اليمن-1082963807.html
البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صباح اليوم الخميس، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T22:47+0000
2023-11-08T22:47+0000
2023-11-08T22:47+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_418ec640643414c55a2d7dbbc437c496.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحادوأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأربعاء، عن إسقاطها طائرة تجسس أمريكية من طراز "MQ9" خلال "قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الهجوم تم رداً على أنشطة الطائرة الأمريكية التي كانت تقوم بمهام استطلاع وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وذلك في إطار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل".وأضاف العميد سريع أن "الطائرة الأمريكية تم إسقاطها باستخدام أسلحة مناسبة"، مؤكداً على "حق القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة البلاد ومقاومة التهديدات العدائية".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1082957978.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104486/15/1044861520_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_191601d89ac9fe8adbd2fc83f386565b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون يقر بإسقاط "أنصار الله" طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
تابعنا عبر
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صباح اليوم الخميس، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة سواحل اليمن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم البنتاغون في تصريح لـ "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن الحوثيين أسقطوا طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 قبالة سواحل اليمن"، مضيفا أن القيادة المركزية الأمريكية تجري تحقيقا في الحاد
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأربعاء، عن إسقاطها طائرة تجسس أمريكية
من طراز "MQ9" خلال "قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "الهجوم تم رداً على أنشطة الطائرة الأمريكية التي كانت تقوم بمهام استطلاع وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وذلك في إطار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل".
وأضاف العميد سريع أن "الطائرة الأمريكية تم إسقاطها باستخدام أسلحة مناسبة"، مؤكداً على "حق القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن سيادة البلاد ومقاومة التهديدات العدائية".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة
على أهداف في إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية.