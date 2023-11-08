https://sputnikarabic.ae/20231108/الرئيس-الإيراني-العالم-يئس-من-عدم-قيام-المنظمات-الدولية-بأي-عمل-تجاه-العدوان-على-غزة-1082929808.html

الرئيس الإيراني: العالم يئس من عدم قيام المنظمات الدولية بأي عمل تجاه العدوان على غزة

الرئيس الإيراني: العالم يئس من عدم قيام المنظمات الدولية بأي عمل تجاه العدوان على غزة

هاجم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، "المنظمات الدولية لعدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة". 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T07:30+0000

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وقال رئيسي، قبل رحلته إلى طاجيكستان وأوزبكستان، إن "المشاورات العالمية من أجل المظلومين يجب أن تؤدي إلى خلق نظام عالمي عادل يعاقب فيه الظالم ويسمع صوت المظلومين"، مؤكدا أن "العالم يئس من عدم قيام المنظمات الدولية بأي عمل تجاه العدوان على غزة رغم المجازر، التي يشهدها العالم"، بحسب قوله.وأضاف أن "كراهية الكيان الصهيوني انتشرت في كل أنحاء العالم بسبب جرائمه الفظيعة، التي يرتكبها ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن "العالم اليوم يسأل الولايات المتحدة والغرب، الذي يدعم هذا الكيان، عن الظلم والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/بايدن-طلبت-من-نتنياهو-وقف-الأعمال-القتالية-في-غزة-1082926739.html

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