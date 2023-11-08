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https://sputnikarabic.ae/20231108/بوتين-يكشف-عن-تعاون-عسكري-روسي-صيني-في-مجالات-التقانة-الفائقة-1082943568.html
بوتين يكشف عن تعاون عسكري روسي صيني في مجالات "التقانة الفائقة"
بوتين يكشف عن تعاون عسكري روسي صيني في مجالات "التقانة الفائقة"
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديدا. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:41+0000
2023-11-08T12:41+0000
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وقال بوتين في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "بالطبع، أصبح تعاوننا واتصالاتنا في المجال العسكري والتقني العسكري ذا أهمية متزايدة. أما بالنسبة للمجال العسكري التقني، فهنا، بالطبع، يأتي عملنا في مجالات التكنولوجيا الفائقة في المقام الأول، أي الفضاء، بما في ذلك المدار العالي، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأسلحة الحديثة والواعدة، والتي ستضمن بالتأكيد ... أمن كل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية".وأضاف: "روسيا والصين لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة. وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".وقال بوتين: "أود أيضا أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب تمنياتي وكلمات الامتنان على الترحيب الحار. لقد طورنا بالفعل علاقات شخصية وتجارية ودية للغاية في نفس الوقت".وأشار إلى أن هذا يوفر "فرصة للحفاظ على الطبيعة الاستراتيجية" للعلاقات بين الدول.
https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-المحاولات-الغربية-لتقسيم-المجتمع-في-روسيا-1082625722.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

بوتين يكشف عن تعاون عسكري روسي صيني في مجالات "التقانة الفائقة"

12:41 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
/
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديدا.
وقال بوتين في لقاء مع نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية: "بالطبع، أصبح تعاوننا واتصالاتنا في المجال العسكري والتقني العسكري ذا أهمية متزايدة. أما بالنسبة للمجال العسكري التقني، فهنا، بالطبع، يأتي عملنا في مجالات التكنولوجيا الفائقة في المقام الأول، أي الفضاء، بما في ذلك المدار العالي، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأسلحة الحديثة والواعدة، والتي ستضمن بالتأكيد ... أمن كل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف: "روسيا والصين لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة. وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".
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وقال بوتين: "أود أيضا أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية أطيب تمنياتي وكلمات الامتنان على الترحيب الحار. لقد طورنا بالفعل علاقات شخصية وتجارية ودية للغاية في نفس الوقت".
وأشار إلى أن هذا يوفر "فرصة للحفاظ على الطبيعة الاستراتيجية" للعلاقات بين الدول.
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