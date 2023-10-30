https://sputnikarabic.ae/20231030/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-المحاولات-الغربية-لتقسيم-المجتمع-في-روسيا-1082625722.html

بوتين يعقد اجتماعا لبحث المحاولات الغربية لتقسيم المجتمع في روسيا

بوتين يعقد اجتماعا لبحث المحاولات الغربية لتقسيم المجتمع في روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مساء اليوم، لبحث المحاولات الغربية لاستغلال الأحداث في... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T11:25+0000

2023-10-30T11:25+0000

2023-10-30T11:26+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد أَولى الرئيس ويولي دائمًا، اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع. الأسبوع الماضي فقط، عقد اجتماعًا تفصيليًا مع زعماء الطوائف [الدينية] الروسية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع. وبناءً على ذلك، يعتزم بوتين اليوم، في حوالي الساعة 19:00 [السابعة مساء بتوقيت موسكو]، عقد اجتماع كبير، ومناقشة محاولات الغرب لاستغلال الأحداث في الشرق الأوسط، لتقسيم المجتمع الروسي"؛ موضحًا أن الاجتماع سيعقد حضوريا.ووفقا لبيسكوف، سيحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، والمدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف، ورئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.كما يحضره أمين سر مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الحرس الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والنائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي.وحول تقييم الكرملين لتصرفات السلطات الإقليمية، بشأن أحداث أمس في محج قلعة، اقترح بيسكوف انتظار الاجتماع.وأضاف بيسكوف أن الرئيس لديه أيضًا العديد من اجتماعات العمل المقررة، خلال اليوم، والتي ستكون غير علنية.وأعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصًا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.كما أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة، بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار؛ وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.وكان عشرات المحتجين قد اقتحموا، مساء أمس الأحد، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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روسيا, فلاديمير بوتين