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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/زيلينسكي-يعلن-أن-القوات-الأوكرانية-المسلحة-ستستمر-محاولاتها-الهجومية-في-2023-و2024-1082960411.html
زيلينسكي يعلن أن القوات الأوكرانية المسلحة ستستمر "محاولاتها الهجومية" في 2023 و2024
زيلينسكي يعلن أن القوات الأوكرانية المسلحة ستستمر "محاولاتها الهجومية" في 2023 و2024
أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة، في عامي 2023 و2024. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T18:53+0000
2023-11-08T18:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال زيلينسكي: "أوكرانيا ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة... لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".وأشار إلى أنه لا يستطيع مشاركة كل التفاصيل. وأضاف: "متأكد من أننا سنحقق النجاح. إنه أمر صعب".وحسب ما نقلته "رويترز"، أقر زيلينسكي بـ"التقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب، الذي، في رأيه، لم ينقل ما يكفي من الأسلحة إلى كييف.ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231108/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يكشف-عن-مدة-صلاحية-زيلينسكي-لدى-واشنطن-1082941863.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زيلينسكي يعلن أن القوات الأوكرانية المسلحة ستستمر "محاولاتها الهجومية" في 2023 و2024

18:53 GMT 08.11.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)
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أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة، في عامي 2023 و2024.
وقال زيلينسكي: "أوكرانيا ستظل تحاول تحقيق نتائج في ساحة المعركة... لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".
وأشار إلى أنه لا يستطيع مشاركة كل التفاصيل. وأضاف: "متأكد من أننا سنحقق النجاح. إنه أمر صعب".
وحسب ما نقلته "رويترز"، أقر زيلينسكي بـ"التقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب، الذي، في رأيه، لم ينقل ما يكفي من الأسلحة إلى كييف.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:00 GMT
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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