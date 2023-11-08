https://sputnikarabic.ae/20231108/شويغو-المعارضة-الغربية-لا-تمنع-روسيا-والصين-من-تطوير-علاقاتهما-1082941281.html

شويغو: المعارضة الغربية لا تمنع روسيا والصين من تطوير علاقاتهما

شويغو: المعارضة الغربية لا تمنع روسيا والصين من تطوير علاقاتهما

صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العلاقات بين روسيا والصين، تتمتع بآفاق جيدة للتطور على الرغم من المعارضة القوية من الغرب. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T11:49+0000

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وقال شويغو خلال استقباله نائب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، تشانغ يوكسيا، في موسكو : "في ظل الوضع الدولي الصعب، يعد اجتماعنا دليلا واضحا على أن التطوير الشامل للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية، أحد أهم أولويات السياسة الخارجية لدولنا".وأشار شويغو إلى أنه سيتم، خلال اجتماع اليوم، مناقشة نتائج الأنشطة، خلال العام الماضي، وتحديد المهام ذات الأولوية لمزيد من التعاون بين البلدين.وفي السياق ذاته، أشار يوكسيا، إلى أن "التعاون العسكري بين الصين وروسيا، يعد رابطا خاصا وأداة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين".وقال تشانغ يوكسيا، خلال المحادثات: "من الضروري مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات ومواكبة العصر من أجل اكتشاف أوجه جديدة للتعاون العسكري بشكل مستمر".

https://sputnikarabic.ae/20231107/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-بنسبة-تزيد-عن-27-في-المئة-خلال-عام-تقريبا-1082886042.html

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