https://sputnikarabic.ae/20231108/غوتيريش-عدد-الضحايا-في-غزة-يظهر-خطأ-واضحا-في-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-1082959318.html

غوتيريش: عدد الضحايا في غزة يظهر "خطأ واضحا" في العملية العسكرية الإسرائيلية

غوتيريش: عدد الضحايا في غزة يظهر "خطأ واضحا" في العملية العسكرية الإسرائيلية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن مخاوفه بشأن مقتل مدنيين في غزة، مشيرا إلى أن هناك شيئا "خاطئًا بشكل واضح" في العمليات... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T17:47+0000

2023-11-08T17:47+0000

2023-11-08T17:47+0000

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وقال غوتيريش، الذي تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لانتقادات إسرائيلية واسعة: "هناك انتهاكات من جانب حماس. ولكن عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية، فإن هناك شيئًا خاطئًا بشكل واضح".وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قُتل 10569 شخصًا، 40% منهم من الأطفال.وقال غوتيريش: "من المهم أيضًا أن نجعل إسرائيل تفهم أنه ليس من مصلحتها أن ترى كل يوم الصورة الرهيبة للاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني (...) هذا لا يساعد إسرائيل فيما يتعلق بالرأي العام العالمي".وقارن غوتيريش بين الضحايا من الأطفال في غزة وتقارير الصراع السنوية المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال: "في كل عام، يكون أكبر عدد من عمليات قتل الأطفال على يد أي من الجهات الفاعلة في جميع الصراعات التي نشهدها هو بالمئات".ووصف الأمين العام الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي"، مضيفًا: "من الضروري للغاية - ضروري للغاية - أن يكون هناك تدفق للمساعدات الإنسانية إلى غزة يتوافق مع الاحتياجات الهائلة التي يواجهها السكان".وتعمل الأمم المتحدة على زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال غوتيريش إنه خلال الثمانية عشر يوما الماضية لم تتمكن سوى 630 شاحنة من الدخول عبر معبر رفح الحدودي من مصر.وتريد الأمم المتحدة أيضًا أن تكون قادرة على استخدام معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل.وتعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" التي تحكم قطاع غزة، بعد أن قتل المسلحون 1400 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقصفت إسرائيل قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من الجو وفرضت حصارا وشنت غزوا بريا، بدعم أمريكي غربي.وفي 25 أكتوبر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن هجوم "حماس" على إسرائيل لم يحدث من العدم؛ فالشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ 56 عامًا.وخلفت تصريحاته وقتها، هجوما إسرائيليا غير مسبوق، حيث وصفتها الخارجية الإسرائيلية بـ "وصمة عار"، فيما دعا المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأمين العام إلى الاستقالة من منصبه فورًا.

https://sputnikarabic.ae/20231025/الخارجية-الإسرائيلية-تصف-تصريح-غوتيريش-بـوصمة-العار-1082432868.html

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