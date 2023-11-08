https://sputnikarabic.ae/20231108/مكتب-نتنياهو-الموساد-أحبط-هجوما-لـ-حزب-الله-في-البرازيل-ضد-إسرائيليين-ويهود-1082960950.html

مكتب نتنياهو: الموساد أحبط هجوما لـ "حزب الله" في البرازيل ضد إسرائيليين ويهود

مكتب نتنياهو: الموساد أحبط هجوما لـ "حزب الله" في البرازيل ضد إسرائيليين ويهود

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية في البرازيل أحبطت هجومًا خطط له تنظيم "حزب الله" اللبناني، بتوجيه... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T19:25+0000

2023-11-08T19:25+0000

2023-11-08T19:25+0000

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وبحسب بيان له، فقد تم إحباط الهجوم بالتعاون مع الموساد وشركائه في المجتمع الأمني ​​الإسرائيلي، إلى جانب هيئات أمنية وإنفاذ دولية أخرى.وجاء في البيان، أن "الموساد يشكر قوات الأمن في البرازيل على إلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل لصالح منظمة حزب الله الإرهابية، لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في البلاد".وتابع البيان: "في هذه الأيام، وعلى خلفية الحرب في غزة ضد منظمة حماس، تواصل منظمة حزب الله والنظام الإيراني العمل في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية. ويعمل الموساد وسيستمر في العمل وإحباط هذه المحاولات بمختلف الأساليب، وحيثما كان ذلك ضروريا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة العدل الفيدرالية البرازيلية أن الشرطة المحلية أحبطت محاولات لتجنيد مواطنين برازيليين "للقيام بأنشطة إرهابية داخل حدود البلاد".وبحسب بيان الوزارة، فإنه كجزء من العملية، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم البرازيليين، وتم إجراء عمليات بحث واسعة النطاق في ثلاث ولايات إقليمية، بما في ذلك ميناس جيرايس وساو باولو.ورغم أن بيان وزارة العدل في البرازيل لم يذكر اسم "حزب الله"، إلا أن موقع "جلوبو" الإخباري البرازيلي أفاد بأن العملية كانت موجهة ضد عناصر إرهابية مرتبطة بحزب الله، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وأُفيد أيضًا بأن المجموعة خططت لتنفيذ هجمات على مبانٍ تابعة للجالية اليهودية في البرازيل، بما في ذلك المعابد اليهودية. وتم القبض على أحد المشتبه بهم في مطار ساو باولو، لدى هبوطه قادما من لبنان، وبحسب المحققين، فقد جاء ومعه خطط لتنفيذ الهجوم.ولم يعلق "حزب الله" على ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى الساعة 19:00 (توقيت غرينتش).

https://sputnikarabic.ae/20231108/إصابات-بين-صفوف-الجيش-الإسرائيلي-خلال-تبادل-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1082951522.html

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