https://sputnikarabic.ae/20231108/إصابات-بين-صفوف-الجيش-الإسرائيلي-خلال-تبادل-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1082951522.html

إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع "حزب الله"

إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع "حزب الله"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:54+0000

2023-11-08T14:54+0000

2023-11-08T14:54+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقوع إصابتين بين جنود الجيش الإسرائيلي، واحدة بسيطة والأخرى متوسطة، وذلك خلال تبادل إطلاق نار شمالي البلاد مع عناصر "حزب الله" اللبناني.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية، مؤكدًا وقوع عدة إصابات فيها، وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة"، بحسب قناة "المنار".يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من إعلان الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة تعرضتا لقصف مدفعي معادٍ"، مشيرة إلى أن "مدفعية العدو الإسرائيلي أطلقت أيضا ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد".وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد حذر "حزب الله" اللبناني، في حال دخوله إلى جانب الفصائل الفلسطينية، بشأن الحرب على قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو، خلال كلمة له، أن "حزب الله" سيرتكب خطأ كبيرا في حال دخوله الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات دفاعية وهجومية في المنطقة الشمالية لبلاده، بحسب قوله، مشددا على أنه "لا وقف لإطلاق النار دون عودة المختطفين لدى حماس"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 20 قذيفة صاروخية على شمالي البلاد، في ظل سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل وهضبة الجولان السورية المحتلة.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، أمس الثلاثاء، أنه أُطلق على الجيش الإسرائيلي، شمالي البلاد، أكثر من 20 قذيفة صاروخية، وأنه أطلق النار بدوره على مصادر إطلاق النار، وذلك بالتوازي مع إعلان دوي صافرات الإنذار في الجليل والجولان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، استهداف ‏التجهيزات الفنية في موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، بحسب قوله.يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف، يوم الأحد الماضي، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20231106/ناشط-لبناني-لـسبوتنيك-استهداف-إسرائيل-للمدنيين-في-لبنان-فخ-لتوريط-حزب-الله-1082879871.html

https://sputnikarabic.ae/20231108/وكالة-قصف-مدفعي-إسرائيلي-على-أطراف-الناقورة-ومنطقة-اللبونة-جنوبي-لبنان-1082932907.html

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