https://sputnikarabic.ae/20231108/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-الرياض-للمشاركة-بالاجتماع-التحضيري-الوزاري-للقمة-العربية-الطارئة-1082960804.html

وزير الخارجية السوري يصل إلى الرياض للمشاركة بالاجتماع التحضيري الوزاري للقمة العربية الطارئة

وزير الخارجية السوري يصل إلى الرياض للمشاركة بالاجتماع التحضيري الوزاري للقمة العربية الطارئة

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة العربية الطارئة، حول التصعيد الفلسطيني... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T19:16+0000

2023-11-08T19:16+0000

2023-11-08T19:16+0000

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وذكرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، أن "المقداد وصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على رأس وفد يتألف من نائب وزير الخارجية بسام الصباغ، ومندوب سوريا في الجامعة العربية حسام الدين آلا، ومدير الشؤون العربية في الخارجية السورية رياض عباس".وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الدول العربية "تلقيها طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد قمة طارئة في الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231102/مندوب-فلسطين-لدى-الجامعة-العربية-لـسبوتنيك-نتطلع-أن-توقف-قمة-الرياض-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1082754474.html

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