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الجزائر: عملية انضمامنا لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" تسير على قدم وساق
الجزائر: عملية انضمامنا لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" تسير على قدم وساق
أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T23:50+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال فايد في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".وأضاف أن "رغبة الجزائر في الانضمام إلى بنك التنمية الجديد تنبع من قناعتها بالحاجة إلى تنويع شركائها متعددي الأطراف في التنمية".وتابع في نفس السياق قائلا: "تعد عملية الانضمام إلى بنك التنمية الجديد منفصلة عن تلك الخاصة بمجموعة بريكس".كما ذكر فايد أن "بنك بريكس هو مؤسسة مالية مهمتها دعم البلدان النامية، من خلال الخبرة والتمويل في تنفيذ مشاريع التنمية".وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وأوضح تبون في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي أن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20231003/وزير-جزائري-سابق-لـسبوتنيك-سياسية-العقوبات-الغربية-دافع-قوي-لنجاح-البريكس-1081631274.html
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الجزائر: عملية انضمامنا لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" تسير على قدم وساق

23:50 GMT 09.11.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق.
الجزائر - سبوتنيك. وقال فايد في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".
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وأضاف أن "رغبة الجزائر في الانضمام إلى بنك التنمية الجديد تنبع من قناعتها بالحاجة إلى تنويع شركائها متعددي الأطراف في التنمية".
وتابع في نفس السياق قائلا: "تعد عملية الانضمام إلى بنك التنمية الجديد منفصلة عن تلك الخاصة بمجموعة بريكس".
كما ذكر فايد أن "بنك بريكس هو مؤسسة مالية مهمتها دعم البلدان النامية، من خلال الخبرة والتمويل في تنفيذ مشاريع التنمية".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأوضح تبون في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي أن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.
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