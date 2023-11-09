https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-خلال-الحرب-البرية-في-غزة-1082991846.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة "رائد" خلال الحرب البرية في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة "رائد" خلال الحرب البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد خلال الحرب البرية الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T16:44+0000

2023-11-09T16:44+0000

2023-11-09T16:44+0000

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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن بيان للجيش الإسرائيلي، مقتل الرائد في الاحتياط دوف موشيه كوغان (23 عاما) وهو ضابط في وحدة "شلداغ" العسكرية، وقتل اليوم خلال الحرب في عمق قطاع غزة.وتحتجز حركة "حماس" في قطاع غزة نحو 240 إسرائيليا، تسعى لمبادلتهم بنحو 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وسبق أن أطلقت "حماس"، بوساطة قطرية ومصرية سراح مسنتين إسرائيليتين لأسباب إنسانية، إضافة إلى مواطنتين أمريكيتين للأسباب ذاتها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من تحرير مواطنة إسرائيلية في غزة في عملية لم يكشف عن تفاصيلها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231109/ترجيح-إسرائيلي-بإطلاق-طائرة-مسيرة-من-اليمن-وسقوطها-في-إيلات-1082991262.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار, العالم العربي