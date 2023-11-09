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https://sputnikarabic.ae/20231109/هجوم-صاروخي-لحركة-حماس-على-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية--1082982982.html
هجوم صاروخي لحركة حماس على قاعدة عسكرية إسرائيلية
هجوم صاروخي لحركة حماس على قاعدة عسكرية إسرائيلية
صرحت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لـ"حركة حماس")، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها أطلقت صواريخ على قاعدة "رايم" العسكرية الإسرائيلية ومدينة أشدود. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T13:38+0000
2023-11-09T13:38+0000
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وجاء في البيان أن "كتائب القسام تعلن عن هجوم صاروخي على أشدود المحتلة ردا على هجمات ضد المدنيين، وتعلن عن هجوم صاروخي على قاعدة رايم العسكرية".ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-الوضع-في-جنين-شديد-الخطورة-والجيش-الإسرائيلي-يهاجم-المدينة-1082980537.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, رصد عسكري

هجوم صاروخي لحركة حماس على قاعدة عسكرية إسرائيلية

13:38 GMT 09.11.2023
© AFP 2023 / Anas Babaإطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Anas Baba
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صرحت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لـ"حركة حماس")، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها أطلقت صواريخ على قاعدة "رايم" العسكرية الإسرائيلية ومدينة أشدود.
وجاء في البيان أن "كتائب القسام تعلن عن هجوم صاروخي على أشدود المحتلة ردا على هجمات ضد المدنيين، وتعلن عن هجوم صاروخي على قاعدة رايم العسكرية".
الفلسطينيون يشيعون 4 قتلى قضوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين والحداد يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في جنين شديد الخطورة والجيش الإسرائيلي يهاجم المدينة
12:43 GMT
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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