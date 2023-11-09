https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يمهل-سكان-شمالي-غزة-6-ساعات-للنزوح-إلى-الجنوب-1082970997.html

الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب

الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي سمح مرة أخرى بإجلاء سكان قطاع غزة من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعة 10.00 إلى الساعة... 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T08:50+0000

2023-11-09T08:50+0000

2023-11-09T08:51+0000

العالم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العالم العربي

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وكتب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، كما في الأيام السابقة، سيسمح جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى بالسفر على طريق صلاح الدين من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:00... من أجل سلامتك، استغل هذا الوقت للسفر إلى الجنوب".ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن السكان الفلسطينيين يستجيبون لدعوات الإجلاء على نطاق واسع.وبحسب تقريره فإن نحو 50 ألفاً من سكان شمال قطاع غزة توجهوا إلى الجنوب.وأضاف أدرعي: "لذلك قمنا بتمديد ساعات عمل الممر الآمن من شارع صلاح الدين إلى الجنوب".

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