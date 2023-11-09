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https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يمهل-سكان-شمالي-غزة-6-ساعات-للنزوح-إلى-الجنوب-1082970997.html
الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب
الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي سمح مرة أخرى بإجلاء سكان قطاع غزة من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعة 10.00 إلى الساعة... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T08:50+0000
2023-11-09T08:51+0000
العالم
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم العربي
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وكتب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، كما في الأيام السابقة، سيسمح جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى بالسفر على طريق صلاح الدين من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:00... من أجل سلامتك، استغل هذا الوقت للسفر إلى الجنوب".ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن السكان الفلسطينيين يستجيبون لدعوات الإجلاء على نطاق واسع.وبحسب تقريره فإن نحو 50 ألفاً من سكان شمال قطاع غزة توجهوا إلى الجنوب.وأضاف أدرعي: "لذلك قمنا بتمديد ساعات عمل الممر الآمن من شارع صلاح الدين إلى الجنوب".
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العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, العالم العربي
العالم, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب

08:50 GMT 09.11.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 09.11.2023)
© AFP 2023 / Said Khatibمواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي سمح مرة أخرى بإجلاء سكان قطاع غزة من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعة 10.00 إلى الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي على طول طريق صلاح الدين.
وكتب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، كما في الأيام السابقة، سيسمح جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى بالسفر على طريق صلاح الدين من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:00... من أجل سلامتك، استغل هذا الوقت للسفر إلى الجنوب".
ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن السكان الفلسطينيين يستجيبون لدعوات الإجلاء على نطاق واسع.
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اتفاق تركي إسرائيلي على نقل الأطفال المرضى بالسرطان من غزة إلى تركيا
08:42 GMT
وبحسب تقريره فإن نحو 50 ألفاً من سكان شمال قطاع غزة توجهوا إلى الجنوب.
وأضاف أدرعي: "لذلك قمنا بتمديد ساعات عمل الممر الآمن من شارع صلاح الدين إلى الجنوب".
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