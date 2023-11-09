https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيل-الجديد-من-الطائرات-الروسية-تعرف-على-الطائرة-إيل-96-400إم-1082988967.html
الجيل الجديد من الطائرات الروسية.. تعرف على الطائرة "إيل-96-400إم"
الجيل الجديد من الطائرات الروسية.. تعرف على الطائرة "إيل-96-400إم"
اكتملت الرحلة الأولى للطائرة الروسية الطويلة المدى ذات البدن العريض من طراز "إيل-96-400إم" بنجاح في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T15:17+0000
2023-11-09T15:17+0000
2023-11-09T15:17+0000
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وهي نسخة حديثة من الطائرة "إيل-96-400إم"، مع بدن أطول ومحركات أكثر قوة وقدرة على استيعاب ما يصل إلى 370 راكبا.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، قد قال على هامش المنتدى الدولي "روسيا إكسبو"، إن الطائرة الجديدة ستستخدم بشكل أساسي للأغراض الحكومية أو نقل البضائع.ويقدم لكم فريق "سبوتنيك" الخصائص الفنية للطائرة الروسية عريضة البدن "إيل-96-400إم".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
الجيل الجديد من الطائرات الروسية.. تعرف على الطائرة "إيل-96-400إم"
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اكتملت الرحلة الأولى للطائرة الروسية الطويلة المدى ذات البدن العريض من طراز "إيل-96-400إم" بنجاح في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وهي نسخة حديثة من الطائرة "إيل-96-400إم"، مع بدن أطول ومحركات أكثر قوة وقدرة على استيعاب ما يصل إلى 370 راكبا.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، قد قال على هامش المنتدى الدولي "روسيا إكسبو"، إن الطائرة الجديدة ستستخدم بشكل أساسي للأغراض الحكومية أو نقل البضائع.
ويقدم لكم فريق "سبوتنيك" الخصائص الفنية للطائرة الروسية عريضة البدن "إيل-96-400إم".