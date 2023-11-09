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https://sputnikarabic.ae/20231109/باحث-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-بناء-تحالف-اقتصادي-عربي--تركي-1082995558.html
باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية بناء تحالف اقتصادي عربي- تركي
باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية بناء تحالف اقتصادي عربي- تركي
أكد الباحث المصري المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، ‏اليوم الخميس، أن "دعوة الغرف التجارية العربية إلى بناء تحالف اقتصادي مع تركيا،... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T19:20+0000
2023-11-09T19:20+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التحالف الاقتصادي بين العرب وتركيا خطوة مهمة للغاية، وتستهدف رفع التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، في ضوء توقعات بانخفاض تبادلات الطرفين مع إسرائيل".وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجّل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى".وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إن حجم التجارية العربية التركية بلغ 55 مليار جنيه، إذ تحقق الصادرات التركية للبلاد العربية نموا سنويا عند مستوى 10 في المئة في مقابل استثمارات عربية بتركيا ونمو السياحة.وأضاف حنفي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - التركي الـ14، الذي عقد في تركيا، أمس الأربعاء، بحضور شخصيات وزارية عربية وتركية بارزة، في مقدمتهم وزير المالية المصري، محمد معيط، ووزراء من قطر والكويت وتركيا، و رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيك أوغلو، و رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بالإضافة إلى حضور بارز من رجال الأعمال العرب والأتراك، أن "العلاقات الاقتصادية العربية – التركية هي علاقات مستمرة ودائمة التقدّم"حسب موقع مباشر الاقتصادي" .وأوضح أن "هناك حاجة إلى التغيير في نمط العلاقة، إذ لا يجب أن نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20-30%، أو أن يصل حجم التبادل التجاري إلى حدود 70-80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر، كما نسعى إلى أن لا نكون فقط أسواق تستهدف بعضها البعض، بل أن نكون منصات ومناطق محورية يستفيد منها الطرفين العربي والتركي".
https://sputnikarabic.ae/20231004/مصر-وتركيا-بصدد-الاتفاق-على-التبادل-التجاري-بالعملة-المحلية-1081657754.html
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حصري, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, مصر
حصري, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, مصر

باحث اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية بناء تحالف اقتصادي عربي- تركي

19:20 GMT 09.11.2023
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
علم تركيا
© Sputnik . Chadica
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حصري
أكد الباحث المصري المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، ‏اليوم الخميس، أن "دعوة الغرف التجارية العربية إلى بناء تحالف اقتصادي مع تركيا، خطوة ‏هامة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع نسبة التبادل التجاري".‏
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التحالف الاقتصادي بين العرب وتركيا خطوة مهمة للغاية، وتستهدف رفع التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، في ضوء توقعات بانخفاض تبادلات الطرفين مع إسرائيل".
وتوقع الديب "زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا على سبيل المثال، إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، و20 مليار خلال 10 سنوات مقابل 10 مليارات دولار حاليا".
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجّل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى".
الجنيه المصري والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
مصر وتركيا بصدد الاتفاق على التبادل التجاري بالعملة المحلية
4 أكتوبر, 13:50 GMT
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إن حجم التجارية العربية التركية بلغ 55 مليار جنيه، إذ تحقق الصادرات التركية للبلاد العربية نموا سنويا عند مستوى 10 في المئة في مقابل استثمارات عربية بتركيا ونمو السياحة.
وأضاف حنفي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - التركي الـ14، الذي عقد في تركيا، أمس الأربعاء، بحضور شخصيات وزارية عربية وتركية بارزة، في مقدمتهم وزير المالية المصري، محمد معيط، ووزراء من قطر والكويت وتركيا، و رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيك أوغلو، و رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بالإضافة إلى حضور بارز من رجال الأعمال العرب والأتراك، أن "العلاقات الاقتصادية العربية – التركية هي علاقات مستمرة ودائمة التقدّم"حسب موقع مباشر الاقتصادي" .
وأوضح أن "هناك حاجة إلى التغيير في نمط العلاقة، إذ لا يجب أن نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20-30%، أو أن يصل حجم التبادل التجاري إلى حدود 70-80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر، كما نسعى إلى أن لا نكون فقط أسواق تستهدف بعضها البعض، بل أن نكون منصات ومناطق محورية يستفيد منها الطرفين العربي والتركي".
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