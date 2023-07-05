https://sputnikarabic.ae/20230705/بعد-تبادل-السفراء-مسؤول-تركي-يتوقع-أن-تصل-استثمارات-بلاده-في-مصر-500-مليون-دولار-1078764990.html

بعد تبادل السفراء... مسؤول تركي يتوقع أن تصل استثمارات بلاده في مصر 500 مليون دولار

بعد تبادل السفراء... مسؤول تركي يتوقع أن تصل استثمارات بلاده في مصر 500 مليون دولار

توقع مسؤول تركي أن تصل استثمارات بلاده في مصر خلال الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T14:39+0000

2023-07-05T14:39+0000

2023-07-05T14:39+0000

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، لوكالة "الأناضول" الرسمية، بعد تبادل السفراء بين البلدين إثر سنوات من البرودة في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.وقال دنيزر إن قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007، بلغت 1.5 مليار دولار.وأوضح أن هناك ما بين 15 و20 مشروعا استثمارًيا تركيًا مهمًا في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.ومضى بقوله: "إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار".وأكد دنيزر أن "المنتجات التركية تحظى باهتمام كبير في مصر ولها الأولوية في السوق من حيث الجودة والنظرة العامة عنها".ومضى بالقول: "ستزداد أنشطتنا التجارية وتفتح فرص الاستثمار، إذا حدث تعامل إيجابي فيما يخص تسهيل الدفع عبر البنك المركزي والمعاملات الجمركية للمنتجات التركية مع تحسن العلاقات".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت أنقرة نرشيح صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، بينما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، وفق بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين.وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات تركيا إلى مصر 3 مليارات و316 مليون دولار في عام 2019، لكنها، تراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.ومتأثرا بالخطوات الإيجابية المتبادلة بين البلدين في عام 2021، ارتفع حجم التجارة بنحو 37% ووصل إلى 4 مليارات و34 مليون دولار.وارتفع حجم التجارة بين تركيا ومصر إلى 4 مليارات و54 مليون دولار في 2022، بينما وصل إلى مليار و169 مليونًا بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الحالي.

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