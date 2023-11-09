https://sputnikarabic.ae/20231109/بوتين-يصل-إلى-أستانا-في-زيارة-رسمية-يلتقي-خلالها-الرئيس-الكازاخستاني-لبحث-العلاقات-الثنائية-1082965396.html
بوتين يصل إلى أستانا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الكازاخستاني لبحث العلاقات الثنائية
بوتين يصل إلى أستانا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الكازاخستاني لبحث العلاقات الثنائية
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الكازاخستاني قاسم جومارات توكاييف، ويشارك... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T04:38+0000
2023-11-09T04:38+0000
2023-11-09T04:38+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كازاخستان
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أستانا - سبوتنيك. وتأتي زيارة بوتين، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني، حيث استقبل الأخير نظيره الروسي عند سلم الطائرة في المطار.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "الزعيمين يعتزمان خلال المفاوضات المقرر عقدها، تبادل الآراء حيال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية".وعقب المباحثات بين بوتين وتوكاييف، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق، ثم سيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.كما سيشارك بوتين وتوكاييف، معا عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة العامة لمنتدى "التعاون الإقليمي" في نسخته 19 بين روسيا وكازاخستان، والذي سيُعقد في مدينة كوستاناي الكازاخستانية.وأعلن الكرملين، أول أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان، يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - الكازاخستانية، مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
https://sputnikarabic.ae/20231107/بوتين-روسيا-مستعدة-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-في-كازاخستان-1082926385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان
بوتين يصل إلى أستانا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الكازاخستاني لبحث العلاقات الثنائية
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الكازاخستاني قاسم جومارات توكاييف، ويشارك معه في منتدى "التعاون الإقليمي".
أستانا - سبوتنيك
. وتأتي زيارة بوتين، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني، حيث استقبل الأخير نظيره الروسي عند سلم الطائرة في المطار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "الزعيمين يعتزمان خلال المفاوضات المقرر عقدها، تبادل الآراء حيال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية".
وعقب المباحثات بين بوتين وتوكاييف، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق، ثم سيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.
كما سيشارك بوتين وتوكاييف، معا عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة العامة لمنتدى "التعاون الإقليمي" في نسخته 19 بين روسيا وكازاخستان، والذي سيُعقد في مدينة كوستاناي الكازاخستانية.
وأعلن الكرملين، أول أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان
، يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - الكازاخستانية، مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.