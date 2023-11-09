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https://sputnikarabic.ae/20231109/بيع-لوحة-امرأة-الساعة-لبيكاسو-بأكثر-من-139-مليون-دولار-1082979809.html
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بأكثر من 139 مليون دولار
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بأكثر من 139 مليون دولار
بيعت لوحة "امرأة الساعة" الشهيرة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو، التي تعود لعام 1932، بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك. 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T12:47+0000
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ووصل سعر اللوحة لـ139.4 مليون دولار، بحسب دار "سوذبيز" للمزادات.بحسب دار المزادات فإن اللوحة التي رسمت عام 1932، هي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، والتي توفيت في أوائل عام 2023، عن عمر يناهز 102 سنة.ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.وستقدم دار سوذبيز 120 قطعة أخرى للبيع ، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر البيع 600 مليون دولار.
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منوعات, العالم, بيكاسو
منوعات, العالم, بيكاسو

بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بأكثر من 139 مليون دولار

12:47 GMT 09.11.2023
© AP Photo / Kin Cheung لوحة "امرأة الساعة" الشهيرة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو
 لوحة امرأة الساعة الشهيرة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Kin Cheung
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بيعت لوحة "امرأة الساعة" الشهيرة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو، التي تعود لعام 1932، بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك.
ووصل سعر اللوحة لـ139.4 مليون دولار، بحسب دار "سوذبيز" للمزادات.
بحسب دار المزادات فإن اللوحة التي رسمت عام 1932، هي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، والتي توفيت في أوائل عام 2023، عن عمر يناهز 102 سنة.
ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.
وستقدم دار سوذبيز 120 قطعة أخرى للبيع ، ومن المتوقع أن يتجاوز سعر البيع 600 مليون دولار.
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